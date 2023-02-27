Подмосковье 27 февраля 2023, 14:56 Поликлиника в Подольске получила новое оборудование для протезирования зубов

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Поликлиника в микрорайоне Кутузово в Подольске получила новое оборудование для протезирования зубов. Его стоимость составила около миллиона рублей. Установку уже начали использовать, рассказала заведующая стоматологическим отделением Марина Черногорова.

«Давно планировали заняться ортопедией для жителей, которые живут в микрорайонах Кутузово и Бородино. Недавно получили новую современную установку для протезирования зубов. Теперь можем оказывать практически все виды помощи на базе стоматологического отделения», — отметила она.

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Оборудование установили в недавно отремонтированном отделении. Теперь жители могут получить весь комплекс стоматологической помощи. Пациентов принимают шесть терапевтов, два хирурга и два ортопеда.

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Стоматолог-хирург Эмиль Мигманов рассказал, что при помощи новой техники коронки устанавливают непосредственно на импланты. Протезирование делают также с опорой на собственные зубы.

«Для ортопеда самое главное — это иметь машину с большими оборотами. На ней любая манипуляция проходит быстрее и это менее чувствительно для пациента. Новая установка выдерживает нужные обороты для препарирования зубов. По характеристикам не уступает зарубежным аналогам», — отметил он.

В стоматологии будут делать коронки, вкладки и виниры. Материалы будут подбирать индивидуально по показаниям.

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