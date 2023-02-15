Важное 15 февраля 2023, 16:40 Поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку и стала одной из лучших — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о перезагрузке поликлиники в Ликино-Дулеве

Читать 360tv в

Поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку среди первых в Подмосковье и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что сегодня это одно из немногих учреждений региона, где нет дефицита врачей. Штат полностью укомплектован.

Реклама

Поликлиника относится к Орехово-Зуевской областной больнице, которая в прошлом году вошла в топ-5 медицинских учреждений Подмосковья. Андрей Воробьев поблагодарил врачей за работу.

Наша задача — сделать так, чтобы и в маленьком, в большом городе поликлиника была современной, удобной и комфортной как для пациентов, так и для врачей. Андрей Воробьев

Благодаря проекту «Поликлиника. Перезагрузка» в Ликино-Дулеве обустроили удобные места ожидания приема, открыли кабинеты для выписки льготных лекарств, сделали понятную навигацию: информационные стенды, медиаэкраны, указатели.

«Проект „Поликлиника. Перезагрузка“ предполагает и ремонт, и грамотно расположение кабинетов — диагностика на первом этаже, специальное отделение, где можно оперативно пройти диспансеризацию, не сидеть в общей очереди на прием. Сегодня приехал, чтобы сказать слова благодарности врачам», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Новый уровень комфорта для пациентов

Пациенты могут пройти диспансеризацию всего за два часа. Даже появилась возможность сдать тест после шестиминутной ходьбы на беговых дорожках, установленных специально для этого.

В поликлинику закупили современное оборудование, включая аппараты для ЭКГ, забора крови, спирометрии и не только. Все предусмотрели таким образом, чтобы пациент не возвращался несколько раз в один и тот же кабинет, а мог поэтапно, удобно перемещаться между осмотрами.

Ликино-Дулевская поликлиника — одна из немногих в нашем регионе, где весь штат укомплектован и нет проблем с кадрами. Мы со своей стороны стараемся тоже поддерживать медиков. Андрей Воробьев

Губернатор напомнил, что в 2022 году ввели премии для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев Подмосковья.

«С начала 2023 года ввели новые доплаты врачам неотложной помощи — до 15 тысяч рублей, также фельдшерам и участковым медсестрам — до 10 тысяч рублей», — добавил Андрей Воробьев.

Проект «Поликлиника. Перезагрузка» стартовал в Московской области в прошлом году. За это время крупно обновили облик 50 медицинских центров, а до конца 2023-го улучшат еще 150.

Поликлиника № 1 в Ликино-Дулеве обслуживает детей и взрослых. Там работают 26 врачей и 36 сотрудников среднего медицинского персонала.

Также есть отдельные кабинеты УЗИ, кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, лаборатория. Работает центр диагностики для взрослых пациентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».