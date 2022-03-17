Поликлиника №2 в Химках откроется после ремонта в начале 2023 года

В поликлинике № 2 в Химках с января ведется поэтапный ремонт здания в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход строительных работ.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта поликлиника — самая большая и самая загруженная в Химках. К ней прикреплено 47 тысяч человек, каждый день в поликлинику обращаются около 500 пациентов. Важно, что капитальный ремонт проводится без полного закрытия учреждения. Сейчас работы ведутся в одной части здания, летом строители приступят к другой. И в начале 2023 года наши жители придут в обновленную поликлинику в центре города, где будет много узких высококвалифицированных специалистов», — рассказал Дмитрий Волошин.

Реконструкция поликлиники № 2 началась зимой. В процессе реконструкции менее чем за год заменят инженерные сети и окна, модернизируют кровлю и фасад, проведут внутреннюю отделку помещений.

Источник фото: телеканал «360»

По словам главного инженера Химкинской областной больницы Виталия Куклина, капремонт разбили на два этапа, чтобы учреждение продолжало функционировать. Первый этап завершится в конце июня. Затем специалистов переместят в отремонтированную часть. Второй этап планируется закончить к концу года. Он отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком.

Источник фото: телеканал «360»

Строители уже завершили демонтажные работы и сейчас готовят стяжку пола, каркас для облицовки стен, а также монтируют необходимые коммуникации — электропроводку, трубы отопления и водоснабжения, воздуховоды. Ежедневно на объекте работает 16 человек.

«На базе поликлиники мы планируем запустить работу клинико-диагностического центра. Здесь КТ уже стоит, сделаем ЦАОП — центр амбулаторной онкологической помощи, и разместим узких специалистов. Поэтому поликлинику не перегрузим», — рассказал главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Источник фото: телеканал «360»

После окончания капитального ремонта в поликлинике появятся не только комфортная среда для пациентов, но и оборудованные новой техникой кабинеты узкопрофильных специалистов — таких, как ревматолог, эндокринолог, пульмонолог, аллерголог и других.

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