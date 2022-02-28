«Специалисты на вес золота». Подмосковье смогло привлечь тысячи медиков с помощью программ поддержки

В прошлом году на работу в Московской области приняли 3721 врача и более пяти тысяч сотрудников среднего медицинского персонала, объявила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова. Вопросы дефицита кадров в городских округах, по ее словам, решаются централизованно, на уровне Минздрава региона.

«Всего в нашей системе работают 115 тысяч человек. Из них врачи — 25 тысяч и средний медицинский персонал — 48 тысяч. Укомплектованность врачами — 82%, средним медицинским персоналом — 85%», — сообщила Стригункова на заседании правительства Подмосковья.

Говоря об укомплектованности городских округов медицинскими кадрами, Стригункова выделила топ-10 лучших. В список вошли Подольск, Талдом, Луховицы, Павловский Посад, Ленинский, Солнечногорск, Коломна, Шатура, Ступино, Серебряные Пруды.

«Что мы сделали, чтобы наша работа стала более системной? У нас с сентября прошлого года начал централизованно работать отдел подбора персонала, когда подбором занимаются не только сами учреждения, но и на уровне Минздрава ведется централизованная работа», — сказала Стригункова.

Она также напомнила, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с января в регионе реализуется услуга по ежемесячной выплате 20 тысяч рублей медицинским работникам для компенсации аренды жилья. За январь такие выплаты получили 1864 человека.

Еще одна программа, которая в этом году начала действовать по поручению губернатора, называется «Приведи друга». По ее условиям медицинский работник получает выплату за каждого трудоустроенного работника по его рекомендации. Выплата для врача может достигать 50 тысяч рублей. Это зависит от оклада человека, которого пригласил сотрудник. И для среднего медицинского персонала — до 25 тысяч рублей.

«Вот за два месяца у нас уже 10 человек трудоустроены. Лидеры — Домодедово, Зарайск, Красногорск, Талдом, Электросталь. И 15 медицинских работников также подобраны по этой программе, они выразили согласие прийти на работу и сейчас проходят стадию оформления», — отметила Стригункова.

Она подчеркнула, что вопросу укомплектованности региона медицинскими кадрами и впредь будет уделяться повышенное внимание.

«Воду в ступе мы толочь не будем. Совершенно очевидно, что сегодня и амбулаторное звено, и узкие специалисты — это те, кто на вес золота», — заключила она.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи и учителя в Московской области получат дополнительные выплаты в этом году.