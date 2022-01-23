Пельмени в подмосковных школах будут появляться по пятницам

Пельмени в столовые подмосковных школ вернулись на постоянной основе. Ученики второй смены смогут их получать на обеды и полдники. Так разнообразят меню детей по пятницам. Проверить качество еды могут родители.

«В абсолютном большинстве наших школ пельмени выдаются на обеды и полдники для второй смены. Все пельмени, которые поступают на все пищеблоки Подмосковья, соответствуют ГОСТу. В их качестве можно убедиться в рамках родительского контроля», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

О появлении пельменей попросили сами дети. В опросе о том, чем они хотят подкрепляться на переменах, приняли участие около 870 тысяч учеников. Выбирать блюда ученикам помогали родители.

Школьников поддержал губернатор Андрей Воробьев. На заседании правительства попросил не отказать в гастрономических предпочтениях.

«Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одним из самых вкусных [блюд] действительно были пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени», — сказал Воробьев.

Губернатор попросил главу регионального Роспотребнадзора заняться этим вопросом. По правилам, пельмени нельзя лепить в школьной столовой, но можно привозить готовые. Так проблема была решена. Пельмени поставляют компании, продукция которых не вызывает нареканий.

В регионе хватает производителей пельменей, и в школах их можно варить. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с техрегламентом Таможенного союза и не содержать ингредиентов, запрещенных для детского питания, например перца.

По словам учеников, блюдо, которое теперь есть в столовых, им понравилось. Особенно то, что в пельменях мало теста и много мяса. Официальным пельменным днем в подмосковных школах стала пятница.