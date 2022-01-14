Пельмени появились в школьных меню Подмосковья. Об этом просили дети

Новое блюдо включили в рацион школьников Подмосковья. Детям начали давать пельмени. Об этом ребята просили сами, когда проходили опросы о питании.

Опрос провели в конце прошлого года. Участие в нем приняли родители учеников и около 870 тысяч школьников.

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн отметил, что многие ребята выбрали пельмени в качестве нового блюда. Губернатор Андрей Воробьев поручил специалистам заняться этим вопросом.

Конечно, в приоритете качество продукции — пельмени должны строго соответствовать ГОСТу и храниться лишь при определенной температуре Илья Бронштейн.

Сейчас пельмени дают ученикам первых школ в Балашихе и Волоколамске — там это блюдо включили в меню в тестовом режиме.

«Нам, прежде всего, важна обратная связь — отзывы от детей мы получили хорошие», — подчеркнул Бронштейн.

Над рассмотрением вопроса включения пельменей в меню работали Роспотребнадзор с Министерством образования и Министерством сельского хозяйства Подмосковья.