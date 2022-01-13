Роспотребнадзор разрешил варить пельмени в школах

Пельмени можно включить в школьное меню, в том числе в Подмосковье, но приготовить их в образовательном учреждении нелегко. Зато там их можно варить, сообщили в Роспотребнадзоре «Интерфаксу».

В санитарном ведомстве заявили, что в школах Подмосковья пельмени в меню есть. Они не запрещены для питания, но их приготовление в столовой почти невозможно. Нужно готовить из-под ножа, месить тесто, готовить фарш, потом лепка.

«Их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом в Подмосковье хватает производителей пельменей, и в школах их можно варить. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с техрегламентом Таможенного союза и не содержать ингредиентов, запрещенных для детского питания, например, перца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил разобраться, почему в школах не кормят пельменями, предложив проработать вопрос об их возвращении в меню.