Погулять по подмосковным музеям можно онлайн. Виртуальные туры создали на время карантина

Коронавирус нарушил много планов. Врачи советуют сидеть дома и по возможности не появляться в местах с большим скоплением людей. Но культурную жизнь никто не отменял. Подмосковные музеи подготовили виртуальные туры на время карантина.

Источник фото: телеканал «360»

Посетить можно, например, музей-заповедник Мелихово. Для этого нужно зайти на сайт музея и выбрать виртуальный тур. Вам покажут все — и столовую, и кабинет Антона Павловича Чехова, и его спальню. Экскурсия почти не отличается от реальной прогулки по дому.

А если вы скачаете приложение, то не только увидите поместье, но и узнаете его историю. Вместо экскурсовода обо всех деталях вам расскажет аудиогид.

Виртуальная экскурсия иногда покажет вам даже больше, чем реальная. Некоторые комнаты могут быть на реставрации, а онлайн для вас все двери будут открыты.

Прогуляться можно по множеству достопримечательностей Подмосковья. Где их найти, рассказала Анна Потехина, пресс-секретарь Министерства культуры Московской области.

«Зайдите на welcome.mosreg.ru Там есть ссылки на виртуальные проекты с названием музеев и ссылки на все проекты наших музеев. Мы вместе с жителями Подмосковья придумываем, как сделать онлайн-пространство, культурное онлайн-пространство более познавательным, интересным и прикладным», — пояснила Анна Потехина.

Источник фото: телеканал «360»

Виртуальных гостей ждут Серпуховский музейно-выставочный центр, музей «Пожарного дела Серпуховского района», музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Подольский краеведческий музей и многие другие.

Еще один путь для выбора виртуальной экскурсии — портал Artefact. Там есть не только подмосковные музеи. От Третьяковки до художественного музея в Серпухове. Загружайте и гуляйте.

Из-за вспышки коронавируса в Подмосковье запретили проводить мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек. Школьников отправят на трехнедельные каникулы, а вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение.

В Подмосковье работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо сайта, в Московской области есть горячая линия по коронавирусу. Жители региона, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут позвонить по телефону 8-800-550-50-30.