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    05 января 2022, 19:37

    Поезд Деда Мороза побывал на Киевском вокзале в Москве

    Дед Мороз и Снегурочка приехали на новогоднем поезде в столицу

    Анастасия Максимовских, Мария Ицкова

    Сегодня на Киевский вокзал в Москве прибыл необычный поезд — он привез Деда Мороза и Снегурочку, которые совершают путешествие по разным российским городам. Его встречали юные жители столицы, их родители — всех собравшихся зимний волшебник поздравил с Новым годом.

    Для всех встречавших поезд провели праздничную программу с участием артистов и аниматоров. В вагоне-ресторане можно было попробовать блюда северной кухни, а также приобрести сувениры в специальном вагоне-лавке.

    Проект «Поезд Деда Мороза» запустило ОАО «РЖД». Он объедет 37 городов, общая протяженность маршрута составит свыше 14 тысяч километров.

    Поезд Деда Мороза побывал на Киевском вокзале в Москве | Изображение 1

    Началось путешествие сказочных персонажей 5 декабря, а завершится 15 января.