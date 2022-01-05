Поезд Деда Мороза побывал на Киевском вокзале в Москве

Сегодня на Киевский вокзал в Москве прибыл необычный поезд — он привез Деда Мороза и Снегурочку, которые совершают путешествие по разным российским городам. Его встречали юные жители столицы, их родители — всех собравшихся зимний волшебник поздравил с Новым годом.

Для всех встречавших поезд провели праздничную программу с участием артистов и аниматоров. В вагоне-ресторане можно было попробовать блюда северной кухни, а также приобрести сувениры в специальном вагоне-лавке.

Проект «Поезд Деда Мороза» запустило ОАО «РЖД». Он объедет 37 городов, общая протяженность маршрута составит свыше 14 тысяч километров.

Началось путешествие сказочных персонажей 5 декабря, а завершится 15 января.