От бесплатного кино до ледового шоу Навки. Путеводитель по культурному Подмосковью в новогодние праздники

Россиян ждут долгие новогодние праздники. Для жителей Подмосковья власти подготовили целую развлекательную программу. Среди мероприятий и катки, и аттракционы, и бесплатный чай. Как весело провести эти 10 дней — в материале «360».

Катки и бесплатный чай

Более 800 развлекательных программ, интерактивных представлений, анимационных шоу, фестивалей и рождественских гуляний подготовили в Подмосковье на праздничные дни. Торжества пройдут пройдут в 120 парках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева в Instagram.

Источник фото: телеканал «360»

По данным ведомства, в области будут работать 46 катков, 60 горок, аттракционы и более 74 теплых точек с бесплатным чаем. При этом в 26 центральных городских парках разместится «Резиденция Деда Мороза», в 19 — пройдет «Новогодняя ночь».

Бесплатные показы кино

В парках состоятся бесплатные показы в рамках проекта «Кинокаток». Фильмы будут демонстрировать в зонах катков на больших экранах под открытым небом: 1–3 января — Парк Малевича, Одинцовский, 3–7 января — ЦГП Реутов, 3 и 9 января — ПКиО Долгопрудного, 5 января — ПкиО «Пегас», Егорьевск.

Источник фото: телеканал «360»

Шоу Татьяны Навки

А в рамках Губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» жители и гости региона увидят бесплатные ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки.

Источник фото: телеканал «360»

В Истре шоу Татьяны Навки состоится в 18:00 1 января. На следующий день — его увидят уже в Чехове, на Советской площади, в 17:00. Мероприятие пройдет 3 января в парке Малевича в Одинцово. И сразу несколько выступлений будет 4 числа: в Дмитрове, Ногинске и Котельниках. Дважды увидеть шоу Навки можно будет 5 января — в Клину и в Видном. После этого мероприятие пройдет в Серпухове, Домодедове, а также Клину — 6 числа. На следующий день увидеть шоу можно будет лишь в Можайске. А вот 8 числа — и в Долгопрудном, и в Королеве. Трижды насладиться шоу можно в преддверии начала начала рабочих дней — 9 января: в Егорьевске, Орехово-Зуеве, а также в Павловском Посаде.