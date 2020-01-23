Дороги длиной в экватор. Города Подмосковья соединили и разгрузили за 7 лет

Если собрать все дороги Подмосковья в одну, она сможет обернуться вокруг планеты. А ведь это больше 40 тысяч километров! И цифра каждый год увеличивается. Новые дороги, путепроводы и развязки важны для нашей области, поэтому всегда занимают важное место в ежегодных обращениях губернатора. В преддверии нового послания Андрея Воробьева «360» вспоминает, как поручения из прошлых уже выполнены.

Мост в Дубне

Мост через Волгу объединил разделенные рекой районы Дубны. О начале строительства переправы Андрей Воробьев рассказал в обращении к жителям в 2017 году.

«Мост ждали гораздо больше, чем нового элемента в таблице Менделеева, без обиды нашим ученым. Переехать через реку — это целое дело. Наша задача — построить мост», — заявил тогда губернатор Подмосковья. Сами жители рассказали, что для проезда с одного берега на другой нужно стоять в огромных пробках или ехать в объезд.

Четыре полосы нового моста через Волгу в Дубне сократили время в пути всем водителям

Мост открыли в ноябре 2018 года. Более 500 специалистов работали круглые сутки и сдали его на месяц раньше срока. Расстояние между опорами сделали максимально широким, чтобы суда могли проходить под мостом. Длина переправы составила два километра. Теперь жители наукограда могут доехать до больниц или социальных объектов за три минуты, а не за три часа как раньше.

Опоры не помешают судоходству по Волге

Проезжую часть моста сделали четырехполосной — по две в каждую сторону. А чтобы на въезде не образовывались пробки, на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы Вернова сделали кольцевое пересечение дорог с четырьмя съездами. Для пешеходов обновили тротуары и поставили новые автопавильоны.

«Строители профессионально отнеслись к этому проекту и сдали объект раньше срока. Радостное, приятное событие. Весь город верил, что рано или поздно мост будет. Спасибо всем, кто участвовал», — сказал на открытии движения по мосту губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Разгрузочные объезды

Одна из главных дорожных проблем городов Подмосковья — по пути к Москве транспорт едет через них. Улицы нужно было разгрузить от автомобилей. Для этого начали строить обходы, по которым водители смогли выезжать на федеральные дороги. В 2016 году завершилось строительство Южного обхода Подольска. Новая скоростная трасса увела машины с улицы Кирова на федеральную трассу М-2 «Крым».

Жители подольского микрорайона «Кузнечики» через «Добродел» попросили, чтобы на Южном обходе появился съезд на улицу 43-й Армии. При этом на самой улице дорога не асфальтирована и добираться домой приходится в объезд через Варшавское шоссе.

Работа на месте съезда на Южный обход Подольска закончатся в I квартале 2020 года

В 2017 году Андрей Воробьев заявил, что количество автомобилей в центре Сергиева Посада нужно сокращать — для этого введут новую очередь объездной дороги.

«Разгрузим центр города для пешеходов и туристов. В плане — реализация третьего этапа строительства обхода Сергиева Посада. Тогда мы сможем проспект Красной Армии сделать пешеходным, по крайней мере, в центре города», — сказал губернатор.

Все грузовики пустили по Западному объезду Сергиева Посада

Главной проблемой были транзитные грузовики, которые ехали прямо по центральной улице. Сегодня для транспорта доступна уже третья часть Западного объезда. Дорога начинается от трассы М-8 «Холмогоры» и идет до Сергиева Посада к селу Благовещенье.

«Важно, чтобы люди почувствовали, что объект работает, что весь транзитный транспорт переведен на новую трассу», — сказал губернатор Воробьев на заседании правительства.

Навстречу жителям

Просьбы жителей Московской области всегда учитывали при разработке планов по дорожному строительству. Так, в прошлом году Воробьев рассказал, что готовятся к сдаче: путепровод в районе станции Реутов, мост через Клязьму в Щелково, развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. «Все эти объекты очень давно и настойчиво требовали построить жители», — заявил он.

Путепровод Реутова избавил водителей от многочасовых пробок во время переезда с Носовихинского шоссе на трассу М7 «Волга». Кроме того, новая дорога соединила жилую и промышленную части города.

Районы Реутова связала общая дорога

Пробки исчезли с Пролетарского проспекта Щелковского городского округа после открытия моста через Клязьму. Водители Красногорска теперь могут не выезжать на МКАД для того, чтобы попасть с Волоколамки на Ильинку или на Пенягинское шоссе, благодаря многоуровневой развязке.

Все это только часть реализованных проектов по дорожному строительству в Московской области. Впереди еще много работы по разгрузке дорог. О том, что ждет водителей Подмосковья в этом году, Андрей Воробьев расскажет в своем обращении 29 января.