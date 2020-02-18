Альпака в шоке. На подмосковной ферме подстригли питомца под Сергея Зверева

Чарли из Подмосковья. Источник фото: телеканал «360»

Сергею Звереву стоит бояться таких конкурентов. Еще бы, ведь образ короля гламура на себе примеряет альпака. Однажды Чарли случайно перемазался в краске. Хозяин подумал: питомцу пора менять имидж. Помочь вызвалась грумер из Солнечногорска. На стрижку и укладку ушло целых два часа! Мастеру попался привередливый клиент. Но они поладили.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы подружились, и все прошло хорошо. Он вообще нормально реагирует. Был очень интересный опыт», — поделилась Мария, грумер.

Какой же король гламура без короны и красной ленты? Последние штрихи — и альпака в образе. Теперь не стыдно хозяину показаться.

Источник фото: телеканал «360»

Илья Смирнов, тот самый хозяин, креативит с образами питомцев уже пару лет. Орудуя машинкой, он сделал одному из зверьков прическу голливудского актера Сэмюэла Джексона. А вот образ российской суперзвезды доверил уже профессионалу.

«Было принято решение на наших звездах тоже отыграться, и, я думаю, получилось отлично просто. Все как надо», — отметил Илья.

Источник фото: телеканал «360»

Телеканал «360» снял для начинающей звезды первый клип. Альпака может порадоваться: не у каждого в первом ролике найдутся и подтанцовка, и фанаты, и спецэффекты.

Кадр из клипа Чарли. Источник фото: телеканал «360»

Первым зрителем клипа должен был стать тот самый Сергей Зверев. Его менеджеру отправили видео, но комментариев так и не поступило. Чарли такой ответ не устроил: парнокопытный король сорвал ленту, скинул корону и ушел в отдельный загон. Так что теперь звезда согласиться общаться только за сено или морковку.