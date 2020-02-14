Сергей Зверев рассказал о свадебных приметах на примере наряда Лены Лениной

Зверев признал, что платье Лениной за 10 миллионов рублей «эксклюзивное и очень красивое».

Также стилист рассказал, что ему рассказывала о свадебном наряде невесты бабушка. По ее словам, длинные рукава и закрытое до шеи платье являются приметой долгой семейной жизни.

«Две руки — это пара (супружеская — прим.ред.). Длинные рукава здесь есть. Хорошо, если все закрыто до шеи. <…> Для меня это очень хороший знак. Потому что соблюдены все правила», — рассказала звезда.

Зверев признал удачным выложенный цветами переход от лифа к пачке.

«Еще хочу сказать вот о чем. Бабушка моя утверждала, что еще должна быть длинная фата, в пол, и одна ее половина должна закрывать лицо», — рассказал шоумен. Он отметил, что наряд Лениной не предусматривал фату, и это его тревожит.

«Длинная фата — это долгая жизнь в браке, долгое семейное счастье, длинная дорога, — объяснил Зверев. — Поэтому каждая невеста старалась иметь платье с длинным шлейфом и длинную фату. Чтобы жизнь в браке была долгой».

Еще одним тревожным нюансом стала стрижка светской львицы.

«Где же ее длинные роскошные волосы. Их надо было оставить и сделать элегантную прическу. И должны были быть цветы на голове. Или какие-то украшения. Лена постриглась перед самой свадьбой. Это не очень хорошо. Если по приметам, то жизнь в браке будет недолгой», — посетовал стилист.