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    06 декабря 2021, 10:51

    Яхромскую подстанцию скорой помощи отремонтировали в Дмитрове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ремонт Яхромской подстанции скорой помощи завершился в Дмитрове. Там улучшили состояние крыльца, дверей и окон, обновили внутреннюю отделку.

    Яхромскую подстанцию скорой помощи отремонтировали в Дмитрове | Изображение 1

    Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она добавила, что отремонтировали инженерные коммуникации.

    Нам важно создать комфортные условия труда для медицинских специалистов

    Светлана Стригункова.

    С января преобразился облик 22 постов и подстанций скорой помощи Подмосковья.

    Яхромскую подстанцию скорой помощи отремонтировали в Дмитрове | Изображение 2

    «Мы реализуем масштабную программу текущего ремонта в медицинских организациях», — отметила Стригункова.

    Уже отремонтировали подстанции скорой помощи, например, в Воскресенске, Реутове, Клину и Чехове. Ранее стало известно, что врачи Подмосковья безвозмездно получили 127 земельных участков по новой льготной программе.

    С января водителям скорой помощи повысят зарплату, а сразу 15 категорий врачей смогут получать компенсации за аренду жилья. Эти льготы анонсировал губернатор Андрей Воробьев.