Яхромскую подстанцию скорой помощи отремонтировали в Дмитрове

Ремонт Яхромской подстанции скорой помощи завершился в Дмитрове. Там улучшили состояние крыльца, дверей и окон, обновили внутреннюю отделку.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она добавила, что отремонтировали инженерные коммуникации.

Нам важно создать комфортные условия труда для медицинских специалистов Светлана Стригункова.

С января преобразился облик 22 постов и подстанций скорой помощи Подмосковья.

«Мы реализуем масштабную программу текущего ремонта в медицинских организациях», — отметила Стригункова.

Уже отремонтировали подстанции скорой помощи, например, в Воскресенске, Реутове, Клину и Чехове. Ранее стало известно, что врачи Подмосковья безвозмездно получили 127 земельных участков по новой льготной программе.

С января водителям скорой помощи повысят зарплату, а сразу 15 категорий врачей смогут получать компенсации за аренду жилья. Эти льготы анонсировал губернатор Андрей Воробьев.