Подмосковье выделит 1,7 миллиарда рублей на новые меры поддержки врачей

С января 15 категорий медиков смогут получать компенсации за аренду жилья в Подмосковье. Водителям скорой помощи повысят зарплату. На новые меры поддержки выделят около 1,7 миллиарда рублей.

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Бюджет приняли на девятом заседании Мособлдумы. Об этом рассказал ее председатель Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева врачи смогут получать по 20 тысяч рублей в месяц на съемное жилье.

Этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тысячи врачей Игорь Брынцалов.

Вместе с тем водителям скорой помощи повысят зарплату на семь тысяч, а водителям неотложек — на пять. Это коснется 11 тысяч человек.

Доплачивать начнут операторам поликлиник. Они принимают звонки, встречают пациентов, помогают записаться к врачам. Им зарплату увеличат на семь тысяч рублей в месяц.

В Мособлдуме напомнили, что новые меры поддержки вступят в силу 1 января. Их губернатор анонсировал 29 ноября.

По словам Воробьева, компенсацию за аренду жилья можно будет оформить без лишней волокиты на «Госуслугах».