Объявлена в розыск мать младенца, которого нашли мертвым на мусорном заводе в Подмосковье

Оперативники начали поиски матери младенца, которого нашли мертвым в Егорьевске. Его тело лежало на сортировочной ленте мусорного завода.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощнике руководителя ГСУ СК по Мособласти Ольгу Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Егорьевск ГСУСК по Московской области проводится проверка», — пояснила она.

Специалисты осмотрели место происшествия и опросили сотрудников завода, которые могли стать очевидцами. Также они изучают видео с камер в округе. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение о заведении уголовного дела.

Ранее труп ребенка на муосроперерабатывающем заводе также нашли в городе Ливна Орловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Как именно туда попал ребенок — неизвестно, его возраст — тоже. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Об этом сообщило ИА Nation News.