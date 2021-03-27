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    27 марта 2021, 17:28

    Объявлена в розыск мать младенца, которого нашли мертвым на мусорном заводе в Подмосковье

    Дарья Морозова

    Оперативники начали поиски матери младенца, которого нашли мертвым в Егорьевске. Его тело лежало на сортировочной ленте мусорного завода.

    Объявлена в розыск мать младенца, которого нашли мертвым на мусорном заводе в Подмосковье

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощнике руководителя ГСУ СК по Мособласти Ольгу Врадий.

    «Следователем следственного отдела по городу Егорьевск ГСУСК по Московской области проводится проверка», — пояснила она.

    Специалисты осмотрели место происшествия и опросили сотрудников завода, которые могли стать очевидцами. Также они изучают видео с камер в округе. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение о заведении уголовного дела.

    Ранее труп ребенка на муосроперерабатывающем заводе также нашли в городе Ливна Орловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Как именно туда попал ребенок — неизвестно, его возраст — тоже. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Об этом сообщило ИА Nation News.