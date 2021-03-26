Подозреваемого в убийстве школьника задержали в Подмосковье

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в подмосковной деревне Голубое, сообщило РИА «Новости». Предположительно, это 25-летний мужчина с судимостью. Его жертва училась в одной из школ Зеленограда.

Тело подростка с множественными ножевыми ранениями нашли в одной из квартир многоэтажного дома, сообщала пресс-служба СК РФ по Московской области.

Преступник, написал Telegram-канал «112», отрезал школьнику кожу в нескольких местах. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и провел три года в местах лишения свободы.

Погибший мальчик, рассказал «360» источник, учился в одной из школ Зеленограда. В родительские чаты после произошедшего разослали просьбу «проговорить с детьми о правилах безопасного поведения с незнакомыми людьми». В сообщении уточнялось, что ребенок «ушел с незнакомым человеком».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.