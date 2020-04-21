Подмосковным жителям передали 40 тысяч продуктовых наборов сельхозпроизводителей

В Подмосковье пенсионерам и семьям направили около 40 тысяч продуктовых наборов местных производителей сельскохозяйственной продукции. Их передали жителям 41 округа.

В эти наборы включили, например, муку, масло, колбасу, крупы, молоко, сахар, макароны, конфеты, печенье, чай и какао.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин помог собрать продукты на складе в Мытищах.

На сегодняшний день мы отгрузили уже свыше 40 тысяч наборов. Работа не останавливается. Еще не менее 40-50 тысяч коробок отгрузим в ближайшие недели Андрей Разин.

По словам министра, отгрузки формируются три раза в неделю. Обеспечить в условиях пандемии СОVID-19 людей продуктами помогают многие предприятия.

«Огромное спасибо подмосковным сельхозпредпринимателям за то, что они активно включились в эту работу. Без них мы бы не смогли так быстро организовать этот процесс. Все продукты предоставлены или приобретены нашими неравнодушными производителями. Помогает огромное количество предприятий. Деньгами или продуктами», — добавил Андрей Разин.

Работу организовали по поручению губернатора Подмосковья. Продукты жителям округов распределят благодаря волонтерам. Сегодня они активно оказывают адресную помощь.