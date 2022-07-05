Подмосковным врачам удалось по крупинкам извлечь сенсорный песок из уха ребенка

Медики Московской областной больницы в Пушкино спасли четырехлетнего малыша, который засунул себе в ухо сенсорный песок. Он проходил с инородным телом около месяца.

Родители ребенка обратились в лор-отделение областной больницы имени В. Н. Розанова. Врачи рассказали, что удалить предмет с первого раза не удалось — ребенок кричал, поэтому пришлось прибегнуть к медикаментозной седации. Заведующий отделением Богдан Кулешов рассказал, что песок по крупинкам извлекли при помощи специальных щипцов.

«Было подозрение на пластилин, но он хуже прилипает к стенкам слухового прохода. А эта масса практически с ними срослась! Потом оказалось, что это сенсорный песок, который малыш засунул себе в ухо, предположительно, около месяца назад», — добавил врач.

Родителям напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра, особенно во время развивающих занятий.

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