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    17 января 2021, 09:56

    Подмосковным военнослужащим сделали прививку от COVID‑19

    Анастасия Калинина

    Подмосковным военным сделали прививку от коронавируса. Всего с начала декабря вакцинация прошла в девяти областях. Вакцинировались более 18,5 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
    Подмосковным военнослужащим сделали прививку от COVID‑19

    «В первую очередь прививку поставили военным медикам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных COVID-19, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей», — говорится в сообщении.

    Кроме того, в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп.

    В ведомстве отметили, что вакцинация проводится в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях.

    Военных прививают российским препаратом от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе обратили внимание, что вакцинация проходит в добровольном порядке. Перед прививкой солдатам рассказывают о свойствах препарата и его побочных эффектах.

    В Московской области прививку от коронавируса сделали уже более 17 тысяч человек. Записаться может любой желающий старше 18 лет через сайт госуслуг.