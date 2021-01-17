Подмосковным военнослужащим сделали прививку от COVID‑19

«В первую очередь прививку поставили военным медикам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных COVID-19, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп.

В ведомстве отметили, что вакцинация проводится в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях.

Военных прививают российским препаратом от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе обратили внимание, что вакцинация проходит в добровольном порядке. Перед прививкой солдатам рассказывают о свойствах препарата и его побочных эффектах.

В Московской области прививку от коронавируса сделали уже более 17 тысяч человек. Записаться может любой желающий старше 18 лет через сайт госуслуг.