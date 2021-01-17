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    17 января 2021, 09:26

    Зарубежные СМИ заявили о способности «Спутника V» подавить мировую пандемию

    Анастасия Калинина

    Россия созданием вакцины от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала способность самостоятельно разрабатывать серьезный препарат, который может подавить пандемию. Об этом написало испанское издание французской газеты Monde diplomatique.
    Зарубежные СМИ заявили о способности «Спутника V» подавить мировую пандемию

    «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы. <…> В отличие от США и Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», — выразил мнение автор статьи Федерико Куско.

    Журналист уверен, что на Западе безразлично и скептически отреагировали на появление вакцины. Все дело в невежестве касательно русской научной традиции.

    Он отметил, что создание российской вакцины «Спутник V» — результат целой исторической цепочки научных разработок в стране. По его словам, Запад долгое время отрицал российские научные достижения, а теперь удивлен объявлением о создании препарата.

    Куско обратил внимание, что «Спутник V» активно распространяется по всему миру. Поэтому лет через 50, возможно, о западных подозрениях в отношении российской разработки никто и не вспомнит.

    По последним данным, в Московской области прививку от коронавируса сделали уже более 20 тысяч человек. Получить прививку может каждый желающий старше 18 лет, кто еще не переболел COVID-19 и у кого нет медицинских противопоказаний. Записаться можно через портал госуслуг.