Зарубежные СМИ заявили о способности «Спутника V» подавить мировую пандемию

«Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы. <…> В отличие от США и Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», — выразил мнение автор статьи Федерико Куско.

Журналист уверен, что на Западе безразлично и скептически отреагировали на появление вакцины. Все дело в невежестве касательно русской научной традиции.

Он отметил, что создание российской вакцины «Спутник V» — результат целой исторической цепочки научных разработок в стране. По его словам, Запад долгое время отрицал российские научные достижения, а теперь удивлен объявлением о создании препарата.

Куско обратил внимание, что «Спутник V» активно распространяется по всему миру. Поэтому лет через 50, возможно, о западных подозрениях в отношении российской разработки никто и не вспомнит.

По последним данным, в Московской области прививку от коронавируса сделали уже более 20 тысяч человек. Получить прививку может каждый желающий старше 18 лет, кто еще не переболел COVID-19 и у кого нет медицинских противопоказаний. Записаться можно через портал госуслуг.