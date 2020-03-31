    31 марта 2020, 18:50

    Подмосковным предпринимателям помогут справиться с последствиями пандемии

    Анастасия Аброськина

    Подмосковное правительство поддержит бизнесменов в сложный экономический период на фоне пандемии. Так, они смогут получить в Торгово-промышленной палате региона заключение о возникновении форс-мажорных обстоятельств.
    Подмосковным предпринимателям помогут справиться с последствиями пандемии

    Документ поможет предпринимателям в разрешении спорных вопросов. Из-за СОVID-19 сегодня срываются условия договоров, а это влечет за собой неустойки и штрафы. В некоторых случаях обязательства расторгаются. И бизнесмены вынуждены вернуть уже полученные средства.

    Теперь заключение о форс-мажорных обстоятельствах позволит избежать дополнительных издержек.

    Со стороны областного правительства бизнес получит отсрочку по арендным платежам. Это касается муниципальной собственности. В коммерческих отношениях такое решение не везде возможно. Заключение, которое выдает ТПП, будет применимо к вопросам по аренде и другим договорам

    Вадим Хромовзаместитель председателя правительства Московской области.

    И еще меры поддержки бизнеса

    Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова рассказала, что за неделю власти приняли более 2,5 тысячи обращений от предпринимателей с просьбой поддержать их.

    Своевременно отреагировать помогла горячая линия 0150. За неделю число обращений выросло почти на 60%.

    А объем гарантийного капитала, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в этом году, составит 1,675 миллиарда рублей.

    Мы вносим и дополнительные 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват предпринимателей для предоставления микрокредитов

    Наталья Егорова.

    Она уточнила, что средства позволят скорее закупить сырье, оборудование и помогут в других нуждах предприятий. Подать заявку на получение микрокредита можно на сайте.

    Также подмосковные власти открыли для предпринимателей онлайн-опрос, позволяющий рассказать о возникших из-за коронавируса трудностях.