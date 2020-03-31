Подмосковным предпринимателям помогут справиться с последствиями пандемии

Документ поможет предпринимателям в разрешении спорных вопросов. Из-за СОVID-19 сегодня срываются условия договоров, а это влечет за собой неустойки и штрафы. В некоторых случаях обязательства расторгаются. И бизнесмены вынуждены вернуть уже полученные средства.

Теперь заключение о форс-мажорных обстоятельствах позволит избежать дополнительных издержек.

Со стороны областного правительства бизнес получит отсрочку по арендным платежам. Это касается муниципальной собственности. В коммерческих отношениях такое решение не везде возможно. Заключение, которое выдает ТПП, будет применимо к вопросам по аренде и другим договорам Вадим Хромов заместитель председателя правительства Московской области.

И еще меры поддержки бизнеса

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова рассказала, что за неделю власти приняли более 2,5 тысячи обращений от предпринимателей с просьбой поддержать их.

Своевременно отреагировать помогла горячая линия 0150. За неделю число обращений выросло почти на 60%.

А объем гарантийного капитала, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в этом году, составит 1,675 миллиарда рублей.

Мы вносим и дополнительные 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват предпринимателей для предоставления микрокредитов Наталья Егорова.

Она уточнила, что средства позволят скорее закупить сырье, оборудование и помогут в других нуждах предприятий. Подать заявку на получение микрокредита можно на сайте.

Также подмосковные власти открыли для предпринимателей онлайн-опрос, позволяющий рассказать о возникших из-за коронавируса трудностях.