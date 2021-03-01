Подмосковным пекарям выделили еще 230 млн рублей на развитие отрасли

Свыше 230 миллионов рублей подготовили на развитие мукомольной и хлебопекарной отраслей Подмосковья в 2021 году. Работники этой сферы смогут компенсировать затраты на изготовление продукции и покупку пшеницы.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, деньги направят из федерального и регионального бюджетов.

Объем средств составит 232 миллиона рублей. Хлебопекам выделяют деньги на компенсацию части затрат на социальный хлеб, а мукомолам — на компенсацию затрат на пшеницу Сергей Воскресенский.

По его словам, сегодня в Подмосковье работают уже 40 крупных и средних предприятий, а также 60 малых заводов в хлебопекарной отрасли. Также есть семь основных мукомольных комплексов.

«Производственная мощность предприятий региона превышает миллион тонн хлебобулочных изделий, различных сортов муки в год», — подчеркнул Воскресенский.

В 2020-м Подмосковье заняло второе место в изготовлении хлеба, а в 2021-м запланировало подняться на первую строчку рейтинга.