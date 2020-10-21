Завод, не имеющий аналогов в России. Производство безглютеновой выпечки запустили в Волоколамске

Современное производство хлебных изделий оснастили лучшим немецким, швейцарским и итальянским оборудованием. Запуск фабрики обеспечил работой уже свыше 100 человек. Вскоре штат планируют увеличить вдвое. Когда завод выйдет на свою полную мощность, он создаст около 500 мест для сотрудников.

Спасибо инвесторам — они сделали все с нуля. Причем мы сегодня в Волоколамском округе: у нас отдаленные территории особо нуждаются в создании рабочих мест. И, когда русские парни инвестируют и с нуля строят такие цеха с таким оборудованием, это вызывает уважение Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что правительство Московской области в свою очередь «старается максимально оказывать содействие и поддержку инвесторам». Отдаленные территории региона, например Шаховская, Серебряные Пруды, Озеры, Луховицы, требуют особых условий для того, чтобы «приходили инвесторы и бизнес».

Поддержка инвесторов

«Мы приняли программу — „Три по 50“ она называется. Если ты вкладываешь свыше 50 миллионов, если более 50 человек у тебя на производстве, если большая часть из них — местные жители, то действует семь мер поддержки», — подчеркнул Воробьев.

Это подключение к инфраструктуре, денежная помощь от Фонда развития промышленности Московской области, освобождение от налогов на имущество и другие меры. Весь комплекс поможет компаниям, которые построили заводы и вложили деньги, на год раньше окупить свои затраты.

Очень надеемся, что удаленные территории по специальной программе получат специальные условия и особых инвесторов, которые придут, чтобы создавать новые рабочие места Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что на предприятии Волоколамска применили самые современные технологии. Сегодня безглютеновый хлеб, по его словам, «в тренде для здорового образа жизни».

Средняя зарплата на фабрике — 60 тысяч рублей, а производство сертифицировано на соответствие международным стандартам. В дальнейшем предприятие планирует расширять свои площади.

Я очень рад, что здесь все самые современные технологии. Надеюсь, что ребята будут успешно реализовывать свою продукцию и порядка 500 рабочих мест создадут Андрей Воробьев.

Все технологии производства безглютеновой выпечки компании Foodcode внедряют в России впервые. Каждый процесс проходит тщательный контроль. Сегодня это уникальный для Подмосковья и всей страны проект, не имеющий аналогов.