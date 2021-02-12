Подмосковные заводы изготовили свыше 400 тысяч тонн хлеба за год

Свыше 400 тысяч тонн хлеба произвели в Подмосковье за год. В регионе работает 200 пекарен, кондитерских и профильных заводов.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Объем потребления хлеба в Московской области за сутки составляет порядка 2,8 тонны Сергей Воскресенский.

В Подмосковье работают как крупные, так и средние или мелкие заводы хлеба. Среди них 35 больших и средних предприятий. Еще насчитывается 180 мелких пекарен, цехов.

«Основные поставщики хлеба в регионе — это „Хлебозавод 28“, „Коломенский хлебозавод“, „Фацер“, „Щелковохлеб“, „Настюша“, „Черемушки“», — добавил Воскресенский.

По его словам, наибольшим спросом пользуются хлеб и батоны из пшеничной муки, черный и национальный хлеб. Кроме того, растут продаж диетических и зерновых изделий.