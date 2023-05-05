Подмосковье 05 мая 2023, 10:05 Подмосковный врач рассказал о способах борьбы со стрессом на экзаменах Пресс-служба министерства образования Московской области

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Скоро выпускники подмосковных школ начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. О том, как бороться с экзаменационным стрессом, рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.

«Подростковый возраст и так отягощен гормональной перестройкой. А когда к этому процессу добавляются стрессовые факторы извне — здоровье может пошатнуться. Вот почему так важно с умом подойти к сдаче экзаменов и не навредить организму излишней нагрузкой», — заявила она.

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Светлана Малиновская отметила, что важно не поддаваться панике и помнить, что знания усваивались долгое время, они не могут просто исчезнуть из головы. Перед сдачей экзаменов важно пролистывать учебники, чтобы освежить изученное.

Не стоит проводить за книгами бессонные ночи, ведь информация, полученная мозгом во время стресса, не задерживается долго.

«Ваш главный помощник в эти дни — режим. Ложитесь спать в одно и то же время, просыпаясь, делайте легкую зарядку, полноценно питайтесь и не пренебрегайте прогулками — так вы наиболее эффективно поможете своему мозгу справиться с предстоящей нагрузкой», — подчеркнула она.

Врач не рекомендует употреблять перед экзаменами кофе и энергетические напитки. Они дают недолгий заряд бодрости, а затем приводят к угнетению активности и вялости.

Накануне важного дня следует хорошо отдохнуть, отложить учебники, прогуляться или посмотреть кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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