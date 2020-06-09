Подмосковный центр «Авангард» запустит военные курсы через 95 дней. Подростков ждут уроки мужества и встречи с героями

Строительство же центра началось с осени прошлого года. Идею его создания поддержал президент. Первый камень в основании заложили при участии министра обороны России Сергея Шойгу, губернатора Андрея Воробьева и мэра столицы Сергея Собянина.

Центр примет 28,8 тысячи старшеклассников из Подмосковья и Москвы. Его оснастили учебными классами с мультимедийной техникой, плацем, тирами, полосами препятствий и не только. Это отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

Это уникальный проект, не имеющий аналогов. Уже больше года мы работаем с Министерством обороны, с Москвой Ольга Забралова.

Она уточнила, что воспитанники пройдут не только занятия по военной подготовке, но еще примут участие в реконструкциях, уроках мужества, встречах с героями России и ветеранами.

На сайте «Авангарда» объявили набор сотрудников. Центр ищет вожатых, методистов, инструкторов, воспитателей, психологов и администраторов.

Это первый такой комплекс для юнармейцев в России. Там они на практике поймут, что значит быть военным. Учиться будут ребята от 15 до 17 лет из столицы и Подмосковья. В перспективе военно-патриотические лагеря по типу «Авангарда» появятся по всей стране.