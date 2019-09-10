Молодежь в «Авангарде»

В Подмосковье, в одинцовском парке «Патриот», построят центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Это первый подобный комплекс для юнармейцев в России. 10 сентября заложили первый камень. Каким станет лагерь для будущих военных, рассказывает «360».

Учиться в «Авангарде» будут юнармейцы от 15 до 17 лет из Москвы и Подмосковья. Здесь они на практике смогут понять, каково это — быть военным. Им покажут основы службы, расскажут об армии, помогут определиться с будущей профессией.

Одна смена продлится пять дней, а за год таких смен будет до 48. В это время в центре побывают до 28,8 тысячи ребят из Москвы и Подмосковья. В перспективе такие комплексы появятся по всей стране.

Источник фото: телеканал «360»

«В самое ближайшее время подобные центры появятся по всей нашей стране, в каждом субъекте Российской Федерации. Сегодня мы даем старт первому такому центру, первой такой большой стройке. Я уверен, у нас все получится», — рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным он 10 сентября заложил первый камень центра.

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Территория у лагеря немаленькая — более 28 гектаров. Для воспитанников построят несколько корпусов: учебно-административный, спортивный, медицинский, спальный, столовую. На улице юноши смогут играть в футбол, баскетбол и теннис, лазить на скалодроме. Организуют и полосу препятствий.

Важна, конечно, не только учеба, но и возможность ребятам узнать друг друга и подружиться. Как в Москве, так и в Подмосковье по миллиону школьников. «Авангард» познакомит и объединит ребят из разных городов.

«Огромное количество ребят и девчат хотят себя проверить, испытать, хотят себя реализовать в самых разных дисциплинах, связанных и с теорией, и с практикой. Я не сомневаюсь, что на этом месте очень скоро мы увидим самый современный, оснащенный всем необходимым комплекс, который позволит круглогодично ребятам доказывать, что они очень многого могут добиться в жизни», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В московском регионе военно-патриотическое воспитание набирает обороты. Конкурс в кадетские училища может соперничать с конкурсом в ведущие вузы. Только в Москве учатся 25 тысяч кадетов. И образовательные патриотические центры — необходимость. Самый первый, «Авангард», построят до сентября 2020 года.