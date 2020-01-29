Первый лагерь юнармейцев «Авангард» откроется в Подмосковье 1 сентября

В России появится первый военно-патриотический лагерь «Авангард». Откроют его на подмосковной земле — в парке «Патриот». Первая юнармейская смена начнет работу уже осенью.

В сентябре прошлого года в одинцовском «Патриоте» заложили камень в основание лагеря. Спустя год он откроет свои двери для ребят. Об уникальном проекте рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

«Вместе с Министерством обороны и правительством Москвы мы реализуем еще один важный проект патриотического воспитания. С 1 сентября запустим военно-патриотический лагерь „Авангард“», — сообщил Воробьев.

На закладке камня в основание лагеря. Источник фото: телеканал «360»

Учиться в лагере будут юнармейцы из Москвы и области. В «Авангарде» ребята смогут узнать, как проходит настоящая служба, в чем заключаются особенности профессии. А самое главное — юные патриоты обретут новых друзей. В московском регионе больше двух миллионов школьников. «Авангард» станет хорошей площадкой не только для образования, но и для новых знакомств.

Каким будет «Авангард». Источник фото: телеканал «360»

«Смысл его заключается в том, что каждый год 30 тысяч школьников из Москвы и Подмосковья в возрасте 15 лет будут проходить обучение в этом современном центре, получать интересные и полезные навыки, а также знакомиться друг с другом», — добавил Воробьев.

В распоряжении юных патриотов будет большая и многофункциональная территория. Построят для них несколько корпусов: спальный, спортивный, медицинский, учебно-административный, столовую. На свежем воздухе ребята смогут проходить полосу препятствий, играть в футбол, баскетбол и теннис.

Продолжительность одной смены — пять дней. За год таких будет до 48. В перспективе военно-патриотические лагеря по типу «Авангарда» появятся по всей России.