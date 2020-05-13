Подмосковный транспорт перевез на майских праздниках в три раза меньше пассажиров, чем год назад

За время праздников с 9 по 11 мая подмосковные жители пользовались общественным транспортом втрое реже, чем в прошлом году. Это сделали около 1,9 миллиона человек.

Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Пассажиропоток значительно сократился из-за самоизоляции. По сравнению с прошлым годом за эти майские праздники в транспорте области проехали в три раза меньше пассажиров Анна Кротова.

Из них больше 696 тысяч воспользовались автобусами и еще порядка 1,2 миллиона — электричками.

Самым востребованным днем у пассажиров стал понедельник, когда в транспорте прокатились свыше 287 тысяч человек. Но меньше всего людей было 9 мая — в автобусы садились лишь 197 тысяч.

За нарушение социальной дистанции жителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч. За проезд же в общественном транспорте без пропуска — пять тысяч.

А с 12 мая в Московской области стало обязательным ношение защитной маски. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей. Необходимо всегда надевать маску перед выходом из дома.