Масочный режим в Подмосковье стал обязательным. Что изменилось для жителей?

С сегодняшнего дня маска стала обязательным атрибутом для жителей Московской области при выходе на улицу, в общественные места, при поездке в транспорте или такси, при походе в магазин или аптеку. Время подготовиться к обязательному ношению маски у жителей было. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал введение новых правил еще в конце апреля.

Глава региона отмечал, что эта мера станет долговременной и всем придется научиться жить в новых условиях, чтобы обеспечить безопасность — свою и окружающих.

Ношение маски и соблюдение социальной дистанции позволит сократить количество случаев заражения коронавирусом. У многих возбудитель никак не проявляет себя, но при этом человек становится переносчиком. От него заразиться могут родные, близкие или просто посторонние люди. Маска отрезает воздушно-капельный путь для коронавируса.

Купить для себя маску можно в аптеках, где уже сформировали огромные запасы, в сетевых магазинах, на остановках общественного транспорта, в киосках и даже у водителей автобусов. При этом в сети «Мособлмедсервис» для жителей Подмосковья старше 65 лет предусмотрены скидки при покупке масок.

Оптимальным вариантом для покупки остается медицинская маска — она доступна по цене и удобна в использовании. Их делают из трех слоев: спанбонда — мелтблауна — спанбонда. Эти материалы удерживают капельки слюны и не позволяют им попасть в воздух.

При выборе маски нужно ориентироваться на маркировку. Там должен стоять ГОСТ Р 58 396−2019, а также тип изделия. Первый предназначен для пациентов, а второй для медиков Различается и эффективность защиты 95 и 98% соответственно.

В масках европейского производства лучше ориентироваться на отметки с надписью FFP. Если за ней следует цифра 1, то маска имеет 80% защиты, если цифра 2 — то 94% если 3 — то 99%.

Популярные сейчас текстильные маски от вируса не защитят. Они предназначены для тех, кто не хочет дышать городской пылью и выхлопными газами. Так что лучше отдать предпочтение медицинским маскам.

Перед тем как надеть маску на свое лицо лучше обработать руки антисептиком. Касаться средства защиты грязными руками не стоит. Для того, чтобы понять, какой стороной надевать маску на нее нужно посмотреть: наружная сторона та, где закреплены веревки. Перед тем, как надеть маску нужно зафиксировать зажим для носа.

Снимаем использованную маску только за веревочки. Нельзя прикасаться к наружной части, иначе руки будут загрязнены.

Покупать одну маску на день нельзя. Их нужно менять каждые два-три часа. Лучше надевать новую маску, если та, которая находится на лице стала влажной от дыхания.

Начиная с 12 мая в маске можно спокойно заходить в магазины, аптеки, ездить в общественном транспорте и появляться в общественных местах. За нарушителями масочного режима будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Пока ограничатся только предупреждением. Но через некоторое время отказавшимся от масок жителям грозит административный протокол, по которому придется платить штраф в размере четыре тысячи рублей. Кроме того, зайти в магазин или в общественный транспорт без маски для нарушителей будет невозможно. Поэтому лучше купить маску заранее, и надевать ее перед каждым выходом из дома. Ответы на все вопросы о масках можно найти в подготовленной «360» памятке.