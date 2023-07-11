Подмосковье 11 июля 2023, 18:41 Подмосковный пункт отбора добровольцев на контрактную службу начал принимать до 60 человек в день

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Пункт подготовки добровольцев для службы по контракту, расположенный в Балашихе, каждый день принимает до 60 человек. В беседе с «360» начальник тренировочного комплекса с позывным Гром рассказал, что основные задачи центра — пройти медосмотр, первичное обучение и решить все вопросы с документами.

Сразу после этого добровольцы, заключившие контракт, убывают в войсковые части для прохождения дальнейшей подготовки и выполнения боевых задач.

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«Как правило, те, кто приходит, хотя бы частично подготовлены и более трех суток здесь не задерживаются. Бывает, что в первый день, если добровольцы подготовленные, они до обеда прибыли и уже вечером подписали контракт, убыли в часть. Как правило, на второй-третий день основная масса убывает», — поделился он в беседе с «360».

Пока добровольцы ждут заключения контракта, опытные инструкторы проводят обучение. Тренировки максимально приближены к реальности: добровольцы узнают о тактической медицине, получают основы огневой и инженерной подготовки.

Контрактники могут рассчитывать на социальные гарантии. Это единовременная федеральная выплата в размере 600 тысяч рублей и ежемесячные региональные довольствия, а также льготы для бойцов и их семей.

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту в Подмосковье находится по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки доступна на портале контрактмо.рф.