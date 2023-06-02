02 июня 2023, 17:15
Льготы для бойцов и их семей. Все о мерах поддержки военнослужащих по контракту
Председатель Мособлдумы: контрактники могут рассчитывать на льготы для себя и семьи
Более месяца в Подмосковье работает пункт подготовки добровольцев СВО. При заключении контракта на год они получают самую высокую разовую выплату — 600 тысяч рублей. При этом ежемесячная выплата в период службы на передовой равна 200 тысячам рублей.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что «заключивший контракт для воинской службы может рассчитывать на выплаты, льготы как для себя, так и для своей семьи».
Служба по контракту: зарплата и вакансии в 2023 году
Денежное довольствие для участников СВО, минимальные суммы в месяц:
- 204 000 ₽ — рядовой стрелок;
- 232 000 ₽ — командир отделения, сержант;
- 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения, сержант;
- 3481 ₽ — ежемесячная доплата, действующая для ветеранов боевых действий.
Дополнительные выплаты:
- 8000 ₽ — за каждый день участия в активных наступательных действиях;
- 50 000 ₽ — за каждый километр при продвижении в составе штурмовых отрядов;
- от 50 000 ₽ — за захват или уничтожение вооружения, военной техники противника;
- 3481 ₽ — ежемесячная доплата, действующая для ветеранов боевых действий.
Условия подготовки к службе
Сегодня в Подмосковье работает уникальный для России пункт подготовки добровольцев, желающих заключить контракт на службу. Внутри предусмотрели все условия, необходимые для комфортного размещения.
Центр отбора находится в Балашихе — одном из самых больших городских округов Подмосковья.
«Мы понимаем, что с уходом мужей, сыновей и отцов многие семьи сталкиваются с некоторыми вопросами впервые и нуждаются в помощи. Ни одно обращение не остается без внимания», — сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В пункте подготовки добровольцы из любых регионов России могут получить помощь по самым разным вопросам — от юридических консультаций по получению льгот до устройства детей в спортивные секции и кружки.
Заключить контракт можно на год, три года, пять лет. Добровольцу должно быть больше 18 лет.
Пункт отбора и подготовки добровольцев находится по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.
Выплаты и льготы
Военнослужащим по контракту положены выплаты, социальные гарантии и льготы. Иностранцы, пришедшие на военную службу по контракту в России, могут получить гражданство в упрощенном порядке.
Контрактники могут рассчитывать на:
- Кредитные каникулы;
- Приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам, кроме алиментов;
- Освобождение от уплаты налога на имущество;
- Приостановление производства по судебным делам;
- Академический отпуск;
- Сохранение рабочего места с определенными условиями;
- Преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности.
Семьям контрактников полагаются:
- Кредитные каникулы;
- Преимущества при сокращении в организации;
- Обучение детей на бюджетной основе в вузах;
- Внеочередное зачисление в детский сад;
- Бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка;
- Кружки и секции;
- Бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
- Приоритетное направление пожилых родителей в социальный стационар;
- Помощь в поиске работы;
- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
- Психологическая помощь;
- Юридическое консультирование.
Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 (495) 990-77-77
Подробности о выплатах и льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф.
Льготы
Выплаты в России
Семья
Мособлдума
Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама