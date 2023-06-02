Важное 02 июня 2023, 17:15 Льготы для бойцов и их семей. Все о мерах поддержки военнослужащих по контракту Председатель Мособлдумы: контрактники могут рассчитывать на льготы для себя и семьи

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Более месяца в Подмосковье работает пункт подготовки добровольцев СВО. При заключении контракта на год они получают самую высокую разовую выплату — 600 тысяч рублей. При этом ежемесячная выплата в период службы на передовой равна 200 тысячам рублей.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что «заключивший контракт для воинской службы может рассчитывать на выплаты, льготы как для себя, так и для своей семьи».

Служба по контракту: зарплата и вакансии в 2023 году

Денежное довольствие для участников СВО, минимальные суммы в месяц:

204 000 ₽ — рядовой стрелок;

— рядовой стрелок; 232 000 ₽ — командир отделения, сержант;

— командир отделения, сержант; 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения, сержант;

— заместитель командира взвода — командир отделения, сержант; 3481 ₽ — ежемесячная доплата, действующая для ветеранов боевых действий.

Дополнительные выплаты:

8000 ₽ — за каждый день участия в активных наступательных действиях;

— за каждый день участия в активных наступательных действиях; 50 000 ₽ — за каждый километр при продвижении в составе штурмовых отрядов;

— за каждый километр при продвижении в составе штурмовых отрядов; от 50 000 ₽ — за захват или уничтожение вооружения, военной техники противника;

— за захват или уничтожение вооружения, военной техники противника; 3481 ₽ — ежемесячная доплата, действующая для ветеранов боевых действий.

Условия подготовки к службе

Сегодня в Подмосковье работает уникальный для России пункт подготовки добровольцев, желающих заключить контракт на службу. Внутри предусмотрели все условия, необходимые для комфортного размещения.

Центр отбора находится в Балашихе — одном из самых больших городских округов Подмосковья.

«Мы понимаем, что с уходом мужей, сыновей и отцов многие семьи сталкиваются с некоторыми вопросами впервые и нуждаются в помощи. Ни одно обращение не остается без внимания», — сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В пункте подготовки добровольцы из любых регионов России могут получить помощь по самым разным вопросам — от юридических консультаций по получению льгот до устройства детей в спортивные секции и кружки.

Заключить контракт можно на год, три года, пять лет. Добровольцу должно быть больше 18 лет.

Пункт отбора и подготовки добровольцев находится по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Выплаты и льготы

Военнослужащим по контракту положены выплаты, социальные гарантии и льготы. Иностранцы, пришедшие на военную службу по контракту в России, могут получить гражданство в упрощенном порядке.

Контрактники могут рассчитывать на:

Кредитные каникулы; Приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам, кроме алиментов; Освобождение от уплаты налога на имущество; Приостановление производства по судебным делам; Академический отпуск; Сохранение рабочего места с определенными условиями; Преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности.

Семьям контрактников полагаются:

Кредитные каникулы; Преимущества при сокращении в организации; Обучение детей на бюджетной основе в вузах; Внеочередное зачисление в детский сад; Бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка; Кружки и секции; Бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей; Приоритетное направление пожилых родителей в социальный стационар; Помощь в поиске работы; Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; Психологическая помощь; Юридическое консультирование.

Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 (495) 990-77-77

Подробности о выплатах и льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф.