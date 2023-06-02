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02 июня 2023, 17:15

Льготы для бойцов и их семей. Все о мерах поддержки военнослужащих по контракту

Председатель Мособлдумы: контрактники могут рассчитывать на льготы для себя и семьи

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Более месяца в Подмосковье работает пункт подготовки добровольцев СВО. При заключении контракта на год они получают самую высокую разовую выплату — 600 тысяч рублей. При этом ежемесячная выплата в период службы на передовой равна 200 тысячам рублей.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что «заключивший контракт для воинской службы может рассчитывать на выплаты, льготы как для себя, так и для своей семьи».

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Денежное довольствие для участников СВО, минимальные суммы в месяц:

  • 204 000 ₽ — рядовой стрелок;
  • 232 000 ₽ — командир отделения, сержант;
  • 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения, сержант;
  • 3481 ₽ — ежемесячная доплата, действующая для ветеранов боевых действий.

Дополнительные выплаты:

  • 8000 ₽ — за каждый день участия в активных наступательных действиях;
  • 50 000 ₽ — за каждый километр при продвижении в составе штурмовых отрядов;
  • от 50 000 ₽ — за захват или уничтожение вооружения, военной техники противника;
  • 3481 ₽ — ежемесячная доплата, действующая для ветеранов боевых действий.

Условия подготовки к службе

Сегодня в Подмосковье работает уникальный для России пункт подготовки добровольцев, желающих заключить контракт на службу. Внутри предусмотрели все условия, необходимые для комфортного размещения.

Центр отбора находится в Балашихе — одном из самых больших городских округов Подмосковья.

«Мы понимаем, что с уходом мужей, сыновей и отцов многие семьи сталкиваются с некоторыми вопросами впервые и нуждаются в помощи. Ни одно обращение не остается без внимания», — сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В пункте подготовки добровольцы из любых регионов России могут получить помощь по самым разным вопросам — от юридических консультаций по получению льгот до устройства детей в спортивные секции и кружки.

Заключить контракт можно на год, три года, пять лет. Добровольцу должно быть больше 18 лет.

Пункт отбора и подготовки добровольцев находится по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Выплаты и льготы

Военнослужащим по контракту положены выплаты, социальные гарантии и льготы. Иностранцы, пришедшие на военную службу по контракту в России, могут получить гражданство в упрощенном порядке.

Контрактники могут рассчитывать на:

  1. Кредитные каникулы;
  2. Приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам, кроме алиментов;
  3. Освобождение от уплаты налога на имущество;
  4. Приостановление производства по судебным делам;
  5. Академический отпуск;
  6. Сохранение рабочего места с определенными условиями;
  7. Преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности.

Семьям контрактников полагаются:

  1. Кредитные каникулы;
  2. Преимущества при сокращении в организации;
  3. Обучение детей на бюджетной основе в вузах;
  4. Внеочередное зачисление в детский сад;
  5. Бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка;
  6. Кружки и секции;
  7. Бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  8. Приоритетное направление пожилых родителей в социальный стационар;
  9. Помощь в поиске работы;
  10. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
  11. Психологическая помощь;
  12. Юридическое консультирование.

Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 (495) 990-77-77

Подробности о выплатах и льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф.

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