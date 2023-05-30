Эксклюзив 30 мая 2023, 18:09 Помощь от А до Я. Как в Подмосковье добровольно заключить контракт на службу в зоне СВО Глава Балашихи рассказал о преимуществах пункта подготовки добровольцев СВО

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Уникальный пункт подготовки добровольцев для службы по контракту в зоне СВО работает в Балашихе уже месяц — с конца апреля. Мужчины из любого региона России могут получить не только необходимые навыки, но и экипировку, полноценное питание, проживание, помощь нотариусов и юристов.

Все удобства для размещения добровольцев предусмотрели совместно с Минобороны. Такой пункт отбора и подготовки бойцов — первый в Подмосковье и уникальный для России.

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«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 24 апреля в Балашихе открыли пункт отбора на службу по контракту. Он размещен на Восточном шоссе и обладает всем необходимым, чтобы любой желающий мог приехать и оформить необходимые документы», — сообщил в беседе с «360» глава городского округа Сергей Юров.

В одном месте можно пройти медицинскую комиссию, заключить контракт на службу, оформить все документы, решить вопросы с выплатами, льготами для семьи и не только. По словам военного комиссара Подмосковья, полковника Алексея Астахова, открытие этого центра — событие федерального масштаба.

Пункт отбора на службу по контракту в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ближайшая остановка — «Поворот на Северный». Пешком — около девяти минут.

Условия подготовки

Подача заявления и собеседование с психологом — первые шаги, необходимые добровольцам. Потребуется пройти медицинский осмотр, затем можно заключить служебный контракт на год, три года или пять лет.

Здесь работают сотрудники военкомата, которые помогут оформить военный билет, если его нет, и постоянно работают сотрудники банков, которые проконсультируют по всем выплатам и льготам. Сергей Юров

Добровольцы могут обучаться до пяти дней, а после их направят в воинские подразделения. Курс проводят профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий.

«Организовано расписание. Есть достаточно жесткое расписание, по которому живут контрактники. С ними работают специалисты и ветераны центра специального назначения „Витязь“, кадровые военнослужащие, имеющие боевой опыт», — добавил Сергей Юров.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.

Кроме того, работает телефонная горячая линия, где диспетчеры проконсультируют по всем вопросам, связанным со службой по контракту: +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь.

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