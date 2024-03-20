Подмосковье 20 марта 2024, 11:25 Подмосковный производитель трейлеров представил новый мобитрак Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания MOBITRUCK презентовала высокотехнологичный трейлер на базе автомобиля «Газель NN» на крупнейшей выставке FOOD EXPO. Подробнее о новинке рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый трейлер можно использовать в качестве мобильного ресторана, магазина на колесах, жилого или рабочего помещения, а также мобильной лаборатории.

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Команда специалистов работала над проектом на протяжении нескольких лет. В разработке участвовали промышленные дизайнеры из Индии, бывший глава департамента дизайна интерьеров компании Citroen и старший дизайнер европейского дизайн-центра Toyota Владимир Пирожков и другие эксперты отрасли.

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

С 2016 года компания «Мобитрак» занимается выпуском мобильных торговых объектов. Производство стало уникальным не только для Подмосковья, где оно и находится, но и для России. Автолавки, передвижные офисы, мобильные полевые кухни — все делают в Истре. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил компанию «Мобитрак» — она лидирует по своему профилю на отечественном рынке.

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