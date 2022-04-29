«Одни в России делаем подобные вещи». Дома на колесах начали производить в Истре

Производство домов на колесах появилось в Истре. Внутри — несколько зон. Это душ, туалет, кухня и места для проживания. Кроме того, компания «Мобитрак» выпускает фуд-траки — они уже получили признание не только в России, но и за рубежом.

Сегодня «Мобитрак» — это единственная российская компания, производящая трейлеры и завоевавшая постоянных клиентов в разных странах.

Она одной из первых отправила заявку на участие в программе «Земля за 1 рубль», введенной губернатором региона Андреем Воробьевым, и получила льготу на проект импортозамещения.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что компания планирует открыть производство осей для машин и прицепов. Один из проектов по импортозамещению, который в разработке сейчас, — выпуск отдельных холодильных камер для ресторанов.

Мы наметили ряд шагов по взаимодействию. Я надеюсь, это даст хороший результат. Полезно смотреть, как сейчас работают люди, внедряя современные технологии и замещая то, чего недостает Игорь Брынцалов.

Основатель компании «Мобитрак» Рафаэль Хабиров отметил, что фуд-траки, созданные в Истре, работают с минимальным потреблением энергии благодаря солнечным батареям.

«Как оказалось, мы единственные в России делаем подобные вещи. Это направление начинает активно развиваться. Уверен, что люди будут с удовольствием брать такие трейлеры в аренду, — это позволит нам развивать внутренний туризм», — сообщил Хабиров.

Глава округа Татьяна Витушева добавила, что фуд-траки активно используют и в Истре, когда проводят массовые мероприятия.