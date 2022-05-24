Подмосковный производитель косметики получил земельный участок за 1 рубль

Подмосковная компания «Аравия», занимающаяся производством косметики, расширит свое предприятие за счет региональной поддержки импортозамещения. В рамках госпрограммы инвестору передали земельный участок в аренду по ставке 1 рубль в год.

Согласно условиям договора, через три года компания сможет выкупить арендованный земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.

«На сегодняшний день участки по льготной цене в Подмосковье уже получили четыре компании, при этом одна из них — компания „Тонар“ — получила сразу три участка для реализации масштабного проекта в сфере машиностроения. Также ранее землю получили компании „Трейлер“ под еще один машиностроительный проект, и „Технопарк“ — под проект производства стройматериалов», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Аравия» на своем участке будет реализовать проект по расширению действующего предприятия по выпуску косметики. Инвестор планирует построить новое производство, где будут выпускаться импортозамещающие компоненты для собственных нужд.

«Общий объем инвестиций в проект оценивается в 850 миллионов рублей, на предприятии будет создано порядка 170 рабочих мест», — добавила Екатерина Зиновьева.

Зампред сообщила, что региональный бизнес активно интересуется программой льготной аренды земли. Мининвест получил уже более 80 заявок в рамках этой программы. Для 21 компании земля уже подобрана, идет процесс оформления договоров. Четыре инвестора уже получили землю для реализации импортозамещающих проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что первый участок земли за 1 рубль получило предприятие «Трейлер» в Ступине.