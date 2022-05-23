Еще один инвестор получил земельный участок за 1 рубль для развития импортозамещения в Подмосковье

В Протвине предоставили за 1 рубль земельный участок площадью 2,3 гектара для создания производственно-складского комплекса по изготовлению косметической продукции. Его создаст ООО «Новые технологии», сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

«Программа губернатора Московской области „Аренда за 1 рубль“ востребована у представителей бизнеса, сегодня мы предоставляем уже шестой земельный участок по этой программе. Причина понятна — за короткий срок, 20 рабочих дней, инвестор получает землю и может приступать к строительству. На предоставленном земельном участке общей площадью свыше 26 тысяч м², включая 12 тысяч м² производственных площадей, планируется строительство современного производства декоративной косметики под маркой „Aravia“. Реализация проекта позволит создать в небольшом городе 170 новых рабочих мест», — отметила Анна Кротова.

В Подмосковье сформирован банк из более 270 земельных участков общей площадью более 2,1 тысячи гектаров, которые можно арендовать по льготной ставке.

Земля по программе предоставляется в аренду на три года. По истечении этого срока, после реализации бизнес-плана, предприниматель может выкупить земельный участок за 15% от кадастровой стоимости.

«Работая над реализацией проекта по импортозамещению „Аренда за 1 рубль“, мы сделали упор на удобное цифровое решение — заявитель подает одну заявку на портале, а дальше параллельно действуют муниципалитет и несколько ведомств, в результате чего уже на 20-й рабочий день инвестор получает договор аренды, который мы сами регистрируем в Росреестре», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Чтобы получить услугу, можно самостоятельно найти земельный участок или подобрать землю на инвестпортале Московской области.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель прицепной техники арендовал землю в Подмосковье за 1 рубль.