Подмосковье 14 ноября 2022, 14:21 Подмосковный проект поддержки участковых врачей презентовали еще в 3 регионах

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Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили в Башкортостане, Санкт- Петербурге и Нижнем Новгороде. Его разработали Минздрав региона и НИКИ детства.

Проект презентовала внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева. Она рассказала, что его представили уже в 14 регионах страны. Слушатели проявили особый интерес к обучению в поликлинике, которое не отрывает медика от работы на целый день.

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«В рамках проекта сегодня участковые педиатры получают новые возможности для обучения, а также помощь психологов и наставников — для предотвращения профессионального выгорания», — отметила она.

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Цель проекта — снизить нагрузку на врачей, предотвратить эмоциональное выгорание и помочь им рационально использовать свое время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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