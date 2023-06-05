Подмосковье 05 июня 2023, 11:56 Подмосковный проект поддержки педиатров презентовали в Грозном Пресс-служба Минздрава МО

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Проект «Наш участковый врач», разработанный Минздравом Подмосковья и НИКИ детства презентовали в Грозном. Его представила заместитель директора института Елена Кондратьева.

По словам директора НИКИ Нисо Одинаевой, проект уже представили в 44 регионах страны. Среди них Республика Крым, приморский край, липецкая область и другие.

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«Проект „Наш участковый врач“ позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, развивать систему наставничества, повышать образовательный уровень. Меры направлены на снижение оттока врачей и повышение качества оказываемой медицинской помощи детям», — рассказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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