Подмосковье 06 марта 2023, 14:11 Подмосковный мясокомбинат «Клинский» увеличит производство колбас и деликатесов

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Мясокомбинат в Клину реконструируют и модернизируют по инвестиционному проекту. Это позволит предприятию расширить выпуск сосисок, колбас и lделикатесов в виде нарезок. В работы вложат два миллиарда рублей.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, реализация проекта рассчитана на три года. В ходе первого этапа работ будет построен новый склад для готовой продукции и увеличены мощности производства нарезки. Он завершится к осени этого года.

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«В результате объем производства АО „Мясокомбинат Клинский“ увеличится на 30% — до 46 тысяч тонн в год», — сказал он.

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Мясокомбинат занял первое место по продаже сосисок в Москве и Подмосковье по итогам 2022 года. Бренд «Клинский» занимает 19% рынка столичного региона. Ежегодно объем продаж предприятия увеличивается на 40-80%. Кроме того, компания расширяет географию продаж — продукцию экспортируют в Казахстан, Армению, Азербайджан и ОАЭ.

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