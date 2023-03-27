Подмосковье 27 марта 2023, 17:44 Подмосковный ГУСТ подвел итоги зимней уборки и выбрал лучшие городские округа Пресс-служба Губернатора Московской области

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Итоги зимней уборки подвели в Подмосковье. Хорошую работу показали Шаховская, Талдом, Ступино, Клин, Павловский Посад, Шатура, Орехово-Зуево, Серпухов и Домодедово.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, рейтинг составили на основе количества обращений по поводу уборки снега и наледи.

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«По состоянию на данный момент, более 16 тысяч территорий полностью очищены от снега и наледи», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что теплая погода позволит быстрее провести уборку там, где плановые работы еще не завершили. Так, в Сергиевом Посаде обработали только 25% обращений, в Жуковском – 26%, в Лобне – 40%, а в Воскресенске – 49%.

«Хочу напомнить коллегам, что Месяц чистоты и благоустройства начинается на этой неделе, и многие муниципалитеты уже начали работать в этом направлении и готовят технику к весенне-летней эксплуатации», - подчеркнула она.

Ранее вице-губернатор региона Евгений Хромушин доложил, что Подмосковье имеет достаточный ресурс, чтобы содержать территории в порядке. Это свыше пяти тысяч единиц техники и 19 тысяч рабочих. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число жалоб на чистоту снизилось на 32%. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на еженедельном заседании правительства.

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