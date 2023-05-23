Подмосковье 23 мая 2023, 15:05 Подмосковный ГУСТ отработал свыше 2 тысяч обращений жителей на «Доброделе» за сутки Сотрудники отдела / ГУСТ

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья решили более двух тысяч проблем жителей на портале «Добродел» за сутки. Многие из них касались очистки газонов и пешеходных коммуникаций.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, за день ГУСТ рассмотрело 2515 обращений жителей на портале. Самой актуальной проблемой стала очистка газонов и пешеходных коммуникаций. В этой категории было дано 310 ответов. Также жители попросили привести в порядок состояние 193 общественных мест и привлечь к ответственности водителей, которые паркуются на зеленых зонах — таких случаев было 182.

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«Ямочный ремонт, который энергично продвигается в Московской области, также привлек внимание горожан — 178 запросов отработано. Напомню, что данный вид работ будет выполняться в два этапа: первый планируем завершить до 30 июня», — добавила Светлана Аипова.

Она добавила, что еще одним актуальным вопросом стало озеленение, по этой теме направили 105 сообщений. Высадку растений в регионе начнут при более устойчивой теплой погоде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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