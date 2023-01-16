Подмосковье 16 января 2023, 13:31 Воробьев заявил о двукратном сокращении числа заброшенных строек в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев призвал заменить брошенные стройки социальными объектами Пресс-служба губернатора Московской области

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Количество заброшенных строек в Московской области сократилось почти в два раза с 7,5 тысячи. Об этом в ходе заседания регионального правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

Он призвал продолжить работу по ликвидации недостроек и возведению на их месте новых социальных объектов.

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«Мы убираем заброшенные стройки. Осталось порядка трех с небольшим тысяч. Очень надеюсь, что половину объектов снесут и на этих местах появятся вещи, которые радуют глаз», — заявил Воробьев.

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Губернатор отметил, что в городском округе Павловский Посад жители ждут появления парковки и сквера на привокзальной площади, место которой сейчас занимает брошенная стройка.

Активная работа по ликвидации недостроенных, аварийных и незаконно возведенных объектов в Подмосковье продолжается не первый год.

В городском округе Протвино летом прошлого года освободили площадку, где предприниматель оставил на стадии возведения кафе и магазин. Недостроенные здания простояли почти 12 лет и пришли в полную негодность.

Всего в городском округе обнаружили 14 объектов, брошенных на этапе строительства, шесть из которых оказались самостроями.