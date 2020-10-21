Подмосковный автопарк для вывоза ТКО пополнили 8 машин

Автопарк спецтехники регоператора «ЭкоПромСервис», который теперь входит в ГК «ЭкоЛайн», пополнился четырьмя мусоровозами Isuzu для вывоза сухих отходов, одним — для вывоза смешанных отходов Scania, а также тремя бункеровозами.

Ежедневно на маршруты городских округов Солнечногорск и Клин выходят 66 единиц спецтехники, которые по графику вывозят отходы с 3777 мест накопления, где установлены более семи тысяч емкостей для сбора отходов. В Клину регоператор «ЭкоПромСервис» в штатном режиме забирает отходы из 2314 контейнеров для смешанных отходов, 886 емкостей для вторсырья и 294 бункеров для КГО. В городском округе Солнечногорск установлено 3207 контейнеров для смешанных отходов, 701 бак — для сухих, а также 687 бункеров.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский уточнил, что всего с начала года было закуплено более 150 мусоровозов для вывоза контейнеров раздельного сбора отходов.

«На сегодняшний день вывоз отходов на территории региона обеспечивают 809 серых мусоровозов для смешанных отходов и 121 синий — для вторсырья. Все они оснащены спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, логистические службы регоператоров и специалисты Центра управления регионом следят за соблюдением графика вывоза отходов в режиме онлайн», — добавил Антон Велиховский.

Ранее стало известно, что Московская область и Москва стали лидерами по количеству контейнеров для раздельного сбора отходов в России. Анализ проводил Общероссийский народный фронт.