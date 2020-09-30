Еще 16 «Мегабаков» откроют в подмосковных округах в октябре

В Подмосковье появится еще 16 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак». Их планируют открыть до 15 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Мегабаки» появятся в Коломне, Ступине, Серпухове, Долгопрудном, Воскресенске, Дмитрове, Химках, Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Рузском, Пушкинском, Богородском, Щелковском, Раменском городских округах.

«Около двух тысяч обращений пришло от жителей из этих муниципалитетов на открытие площадок „Мегабак“ в их муниципалитетах», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что проект востребован у жителей региона.

«Бесплатный сбор крупногабаритных отходов пользуется большой популярностью. С 1 августа на всех площадках „Мегабак“ собрано уже более 1,6 тысячи кубических метров отходов», — уточнил министр.

Узнать адреса новых площадок можно на интерактивной карте на сайте мегабак.рф, а также сайтах Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и администраций округов, принимающих участие в проекте.

Площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак» предназначены для сортировки мусора и его вторичной переработки. Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло, батарейки.