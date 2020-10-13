Подмосковье стало одним из российских лидеров по числу баков для раздельного сбора мусора

Стали известны первые итоги анализа. Об этом рассказала пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Регионы, лидирующие в программе внедрения раздельного сбора отходов, определили по числу площадок, оборудованных такими контейнерами. На первом месте сегодня Москва — 89%, следом Московская область — 69%, затем Ярославская область, Татарстан, Севастополь и Мордовия.

Об этом сообщил эксперт площадки «Экология» Общероссийского народного фронта Александр Коган.

Здесь важно отметить, что Москва, Московская область долго готовились к раздельному сбору мусора. У них получилось уже к весне 2020 года оборудовать большинство своих площадок Александр Коган.

Меньше всего обустроенных контейнерных площадок выявили в Омской области — там всего 10%, а также Кировской, Орловской, Мурманской, Тюменской и Иркутской.

По словам Когана, эти контейнеры необходимы. При раздельном сборе заводы автоматической сортировки отходов могут извлечь из них до 20% полезных фракций, но если мусор свалить в общую кучу, то только 5-7%.

«Разрыв между лидерами и аутсайдерами очень большой — его нужно сокращать. Но тем не менее динамика позитивная. В 2019 году ОНФ провел мониторинг силами активистов, который нам показал, что полностью раздельный сбор отходов не соблюдался ни в одном регионе», — уточнил Коган.

Однако, по его словам, сегодня «ситуация с этим гораздо лучше». Общероссийскому народному фронту удалось собрать адреса 596 тысяч контейнерных площадок в 72 регионах страны.

Реформировать систему обращения с мусором начали с России с января прошлого года.

Основная задача — сделать процесс цивилизованным и решить проблему с незаконными свалками, сократив долю вывозимых на полигоны отходов.

Подмосковье — лидер переработки мусора

Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле.

Уже к началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного. На смену придут безопасные комплексы переработки отходов.

Московскую область назвали российским лидером в переработке отходов и лидером страны по мусорной реформе.