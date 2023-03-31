31 марта 2023, 12:38
Подмосковный арт-фестиваль пройдет 1 апреля в Сергиевом Посаде
На территории арт-пространства «Трикотажка Place» в Сергиевом Посаде 1 апреля пройдет фестиваль «Стихия». На нем соберутся художники, скетчеры и любители творчества.
Насыщенную программу подготовят для новичков и опытных художников. На фестивале проведут пленэр, архитектурную прогулку, мастер-классы и многое другое. Гости смогут поучаствовать в конкурсе и посетить арт-лабораторию для тестов красок.
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Вход на фестиваль бесплатный, но для этого нужно пройти регистрацию на сайте.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сергиев Посад
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