Подмосковье 31 марта 2023, 12:38 Подмосковный арт-фестиваль пройдет 1 апреля в Сергиевом Посаде https://welcome.mosreg.ru/

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На территории арт-пространства «Трикотажка Place» в Сергиевом Посаде 1 апреля пройдет фестиваль «Стихия». На нем соберутся художники, скетчеры и любители творчества.

Насыщенную программу подготовят для новичков и опытных художников. На фестивале проведут пленэр, архитектурную прогулку, мастер-классы и многое другое. Гости смогут поучаствовать в конкурсе и посетить арт-лабораторию для тестов красок.

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Вход на фестиваль бесплатный, но для этого нужно пройти регистрацию на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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