Подмосковных водителей предупредили об увеличении сугробов до полуметра

Свыше 1,5 миллиона кубометров снега вывезли с начала года из Московской области. Это можно сравнить со 100 тысячами груженых КамАЗов. Снежный покров вырастет до полуметра в последние дни января.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что нормой считается 30 сантиметров, но до конца месяца еще будут усиленные осадки.

По поручению губернатора Андрея Воробьева была увеличена интенсивность уборки дорог и вывоза снега Алексей Гержик.

По его словам, с начала января выпало 114% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигла 48 сантиметров.

Но до конца месяца выпадет еще от семи до 12 миллиметров осадков. Машины и дворники усиленно убирают территории.

В работе задействовали 3,5 тысячи человек и около трех тысяч единиц техники. За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурном штабе. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными.