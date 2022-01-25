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    25 января 2022, 13:22

    Подмосковных водителей предупредили об увеличении сугробов до полуметра

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Свыше 1,5 миллиона кубометров снега вывезли с начала года из Московской области. Это можно сравнить со 100 тысячами груженых КамАЗов. Снежный покров вырастет до полуметра в последние дни января.

    Подмосковных водителей предупредили об увеличении сугробов до полуметра | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что нормой считается 30 сантиметров, но до конца месяца еще будут усиленные осадки.

    По поручению губернатора Андрея Воробьева была увеличена интенсивность уборки дорог и вывоза снега

    Алексей Гержик.

    По его словам, с начала января выпало 114% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигла 48 сантиметров.

    Но до конца месяца выпадет еще от семи до 12 миллиметров осадков. Машины и дворники усиленно убирают территории.

    В работе задействовали 3,5 тысячи человек и около трех тысяч единиц техники. За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурном штабе. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными.