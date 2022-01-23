Сугробы в полметра пообещали жителям Москвы и Подмосковья

Погода решила окончательно завалить Москву и Московскую область снегом. На предстоящей неделе в регион придет североатлантический циклон, который принесет сильные осадки. Сугробы к следующим выходным вырастут до полуметра. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что таких больших сугробов этой зимой в Москве и Подмосковье еще не видели.

«В выходные через Центральную Россию пройдет маршрут североатлантического циклона, сопровождаемого обложными снегопадами, в результате чего сугробы в Москве впервые в сезоне вырастут до полуметра», — заявил синоптик.

Тишковец добавил, что по количеству выпавших осадков этот январь превысит положенную второму зимнему месяцу норму на 30%.

Но при этом температура останется вполне комфортной. Ночью столбики термометра опустятся до -5...-10 градусов. Днем на предстоящей неделе ожидается -5...0 градусов.